Nadef | un pessimismo per frenare gli spendaccioni L’analisi di Polillo

(Di martedì 8 novembre 2022) La nuova, appena resa pubblica, consente una migliore valutazione della manovra che il governo intende compiere. Lo scostamento teorico previsto, al momento, è quantificato, in 21,9 miliardi nel prossimo anno e altri 2,1 per il 2024, per effetto del relativo trascinamento. Si spera, invece di recuperarne circa 6,5 nel 2025, quando l’indebitamento netto dovrebbe ridursi al 3 per cento del Pil. Si tratta in tutti e tre i casi di cifre teoriche. Le poste di bilancio, così modificate da un prossimo voto del Parlamento, saranno solo tetti di spesa. “Al più tardi in occasione della predisposizione del prossimo Def, – è precisato nella nota – si valuterà se sussista l’esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie, e si definiranno le modalità di finanziamento di tali interventi”. Va da sé che, se la situazione dovesse ...