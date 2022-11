MotoGP | Fabio Quartararo insoddisfatto | “Speravo meglio dalla Yamaha nei test a Valencia”

(Di martedì 8 novembre 2022) Un po’ di delusione.si attendeva qualcosa didaiche si sono svolti quest’oggi a(Spagna). Dopo che il sipario è calato sul Mondiale 2022 die la vittoria finale è andata a Francesco Bagnaia, i piloti si sono riproposti nella sessione Irta odierna sempre sul circuito “Ricardo Tormo” per iniziare il lavoro in ottica 2023. In casaè stato portato un pacchetto decisamente sostanzioso: un cupolino di nuova concezione e in linea con la filosofia Ducati; nella parte bassa della carena appendici più pronunciate; codone caratterizzato dalle “alette” a stegosauro introdotteRossa e riprese poiHonda; nuovo telaio; nuovo motore. Tuttavia, stando a quanto riferito da El Diablo, i ...

