Midterm | appello finale di Biden | votate per difendere democrazia

(Di martedì 8 novembre 2022) "Questa elezioni non sono un referendum, sono una scelta tra due visioni molto diverse dell'America". Lo ha detto il presidente Usa, Joe, nel suo ultimo comizio nel Maryland prima delle elzioni ...

"Questa elezioni non sono un referendum, sono una scelta tra due visioni molto diverse dell'America". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel suo ultimo comizio nel Maryland prima delle elzioni ...Peraltro, se le elezioni di "" dovessero incoraggiare l'ala 'trumpiana' del Partito ... con una loro delegazione, l'ambasciatore per consegnargli, anzitutto, un accoratoa Putin perché ...Milano, 8 nov. (askanews) - "Questa elezioni non sono un referendum, sono una scelta tra due visioni molto diverse dell'America". Lo ha detto ...Secondo la stampa a stelle e strisce il partito repubblicano sta guadagnando sempre più sostegno da afroamericani e latini. L’appello di Biden: “Difendiamo la democrazia”. Trump: “il 15 novembre farò ...