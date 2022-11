Midterm 2022 | ecco come i sostenitori dei brogli elettorali si preparano al voto del 2024

(Di martedì 8 novembre 2022) Che la maggioranza dei candidati repubblicani neghi l’esito elettorale del 2020 è un dato di fatto, da questo punto di vista Donald Trump non ha perso la sua leadership e punta candidamente alle elezioni del. Il percorso è stato tracciato e parte di esso viene (e verrà) intenzionalmente minato dalla disinformazione al fine di rafforzare, qualunque sarà l’esito dell’attuale appuntamento elettorale, il negazionismo della legittimità del. La coalizione dei candidati negazionisti Oltre alla ben nota campagna “Stop the Steal“, organizzata dal complottista Ali Alexander, sono diverse le realtà che hanno costruito l’impalcatura che porterà a un gradino più alto il livello della disinformazione in vista delle prossime presidenziali americane. La prima riguarda proprio i candidati repubblicani attraverso la cosiddetta “America First Secretary ...

Gli investitori guardano alle elezioni distatunitensi con il rischio che una vittoria ... Exploit oggi per CNH (+5,73%) Industrial che ha alzato la guidanceprevedendo ricavi di vendita ...24statue di bronzo nascoste per millenniUsa: repubblicani si attendono tsunami di voti«Martedì prossimo farò un grande annuncio a Mar-a-Lago, sarà un giorno eccitante, spero che ci siate»: votando in un seggio in Florida per le Midterm, Donald Trump ha risposto così ai reporter che gli ...(Teleborsa) - Bilancio positivo a fine giornata per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista ...