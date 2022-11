Michelangelo e Sebastiano | una collaborazione da scoprire e ammirare

Leggi su panorama

(Di martedì 8 novembre 2022) A Viterbo si mettono in rapporto i disegni del genio della Cappella Sistina con le tele del pittore veneziano. I percorsi creativi di Buonarroti e Del Piombo si sono incrociati con esiti straordinari. Non era mai accaduto che i due capolavori didel Piombo, conservati a Viterbo e ora accolti in un nuovo allestimento nel Palazzo dei Priori, fossero messi a confronto con i disegni didi Casa Buonarroti, relativi alle due fasi della cappella Sistina. L’accostamento è tanto più utile perché sul retro di una delle due tavole, la Pietà, si vedono alcuni disegni che è assai difficile attribuire all’uno o all’altro pittore, in quanto, come intuì Giorgio Vasari, esprimono un’unica visione e un unico sentimento. Il giudizio della critica è stato lungamente indeciso e altalenante, anche per il disagio della lettura dei capolavori di ...