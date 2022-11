Mattarella | “Serve una riflessione su giovani che lasciano l’Italia per studio o lavoro”

(Di martedì 8 novembre 2022) "Il nostro Paese, che ha una lunga storia di emigrazione, deve aprire una adeguatasulle cause di questo fenomeno e sulle possibili opportunità che la Repubblica ha il compito di offrire ai cittadini che intendono rimanere a vivere o desiderano tornare in Italia". L'articolo .

Agenzia ANSA

Lo afferma Il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Migrantes, Mons. Gian Carlo Perego, in occasione della presentazione del "Rapporto ...Lo afferma Il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Migrantes, Mons. Gian Carlo Perego, in occasione della presentazione del "Rapporto ... Mattarella, serve riflessione su giovani che lasciano Italia - Ultima Ora Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ..."Il nostro Paese, che ha una lunga storia di emigrazione, deve aprire una adeguata riflessione sulle cause di questo fenomeno e sulle possibili opportunità che la Repubblica ha il compito di offrire a ...