Materiale pedopornografico | udienza in appello per Don Nicola

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è svolta l’indel processo su DonDe Blasio, 56 anni, ex parroco della Chiesa di San Modesto ed ex direttore della Caritas diocesana di Benevento, condannato – con rito abbreviato – a tre anni e sei mesi di reclusione per detenzione e scambio di. L’Ex parroco della chiesa di San Modesto a Benevento, De Blasio fu arrestato in flagranza il 4 novembre del 2021 durante una perquisizione domiciliare. Dopo alcuni giorni scontati agli arresti domiciliari, lo scorso 23 novembre il gip di Napoli aveva aggravato la misura cautelare a carico del parroco disponendone la custodia in carcere a Carinola, dove era rimasto fino alla sentenza di primo grado. Successivamente il giudice del Tribunale di Napoli, come chiesto dagli ...