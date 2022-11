Lecce | Baroni | «Atalanta? Affrontiamo la squadra più forte di tutti in questo momento»

(Di martedì 8 novembre 2022) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’. Di seguito le sue parole.– «lapiùdiin, nelle sei gare esterne ne ha vinte cinque pareggiandone una. Ha fatto dieci reti, non ha subito gol su azioni tranne due su palla inattiva a Udine nell’unico pareggio. Basterebbeper presentare le difficoltà della gara, per noi è uno stimolo e servirà grande attenzione e senza timore». UMTITI – «Si è allenato ieri ...

Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Atalanta Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match ...Commenta per primo L'allenatore del, Marco, ha diramato i convocati per la sfida all'Atalanta. Ecco l'elenco completo. Portieri : Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori : Baschirotto, Cetin, Gallo, Gendrey, Pezzella, ...Marco Baroni, allenatore del Lecce, parla alla vigilia della sfida contro l'Atalanta valida per la quattordicesima della Serie A 2022/2023.Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta. Le sue parole raccolte da TMW. UMTITI – “Si è allenato ieri parzialmente, oggi ha fatto quasi ...