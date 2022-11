Inter | Inzaghi torna in discussione | Marotta lo chiama a rapporto

Eurosport IT

...portato gli uomini di Simonea - 11 dalla vetta della classifica difesa incredibilmente dal Napoli. Dopo quella contro la Juventus, sono ben 5 le sconfitte registrate in 13 partite dall'...ko e tornano gli incubi: il club vuole una scossa Simone, allenatore dell'©LaPresseC'è dunque preoccupazione crescente in casaper una squadra con un rendimento ... Calciomercato, Inter, Inzaghi non rischia la panchina ma il 4° posto è fondamentale e Marotta si aspetta una sterzata Inter, l'ad Beppe Marotta ha commentato a freddo la sconfitta contro la Juventus. La delusione tra i dirigenti è palpabile. Contro il Bologna serve una reazione immediata. "Servono profonde riflession ...Oggi ad Appiano potrebbe esserci un incontro con il tecnico: in campionato serve agganciare la zona Champions.