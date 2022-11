Ho sempre pagato le tasse | a sentir parlare di pace fiscale mi ribolle il sangue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) di Giorgio Volpe In vita mia, hole. Da imprenditore, da dipendente…. tutto quello che dovevo pagare l’ho. Sia chiaro, non ne faccio una questione morale né mi ritengo migliore di chi evade quando può, specie per “sopravvivenza”. Magari, sotto sotto un po’ lo invidio pure. Il fatto è che mi son più o menotrovato in condizione di dover pagare, e anche quando avrei potuto barare hopreferito evitare problemi. Quando a causa della crisi economica fui costretto a chiudere la partita Iva, ormai un decennio fa, mi ritrovai con un debito verso l’erario di circa 13.000 euro che non avevo modo di saldare nell’immediato. Ho onorato tale debito in 20 rate trimestrali, ovviamente mettendoci sopra gli interessi. Ebbene, a chi paga le...