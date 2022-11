Gianni Morandi annuncia il tour 2023 nei palasport

Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino saranno le prime città che accoglieranno, showman in grado di tenere alta, per l'intera durata dei suoi concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo. NUOVI E VECCHI BRANI - Per il 'GoGo!nei ...Il tour farà tappa a Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna e ...L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci cita come testimoni Gianni Mion, ex ad di Edizione la holding della famiglia Benetton, e altri ex dirigenti di Atlantia, la società fino ...Il cantante bolognese arricchisce il calendario per il prossimo anno: dopo Sanremo, con 'Go Gianni Go! Morandi nei Palasport', dà il via ai suoi concerti in Italia ...