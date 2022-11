Genoa | Blessin | “E’ mancata grinta e mentalità La squadra non mi è piaciuta”

(Di martedì 8 novembre 2022) Il tecnico del, ha parlato al termine della sconfitta contro la Reggina. “Subendo gol dopo un quarto d’ora, non abbiamo trovato molti spazi e abbiamo creato poco, anche nel secondo tempo. Lanon mi è”. Ha dichiarato a TuttoReggina.com. “La Serie B è anche questo. E’un po’ di. Non siamo riusciti a sfruttare gli spazi che ci hanno concesso. Abbiamo sbagliato molti cross e non abbiamo fatto gli giusti inserimenti. Inoltre abbiamo fatto male sulle marcature preventive, da questo derivano i gol subiti”. SportFace.

Gli anti Frosinone stavolta sono in due. La Reggina di Pippo Inzaghi rifila due gol al(2 - 1), agganciaa 22 punti e diventa la seconda forza della Serie B proprio insieme ai rossoblù. Fabio Grosso, campione del Mondo insieme a Pippo nel 2006, è lì davanti a +5, reduce ...La Reggina ritrova la vittoria dopo le sconfitte contro Parma e Perugia e il pareggio di Cagliari, appaiando così in classifica proprio ildi: il risultato del posticipo non può che rallegrare il Frosinone, primo con 5 lunghezze di vantaggio sulla coppia protagonista al Granillo. Al gol dell'amaranto Canotto replica il ...