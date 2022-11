Disney+ annuncia Raffa | docuserie sulla Carrà | “Una ricchezza e un’opportunità”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 novembre 2022) Finalmente è arrivato l’annuncio che in tanti stavano aspettando.hato la produzione originale dellavita dell’iconicaella. Prodotta da Fremantle,, questo sarà il nome del biopic, svelerà la vita pubblica e privata della conduttrice, ballerina e star internazionale, che in tantissimi hanno amato. Si partirà dall’infanzia fino al flirt con Frank Sinatra, ripercorrendo i suoi grandi amori, rimpianti, come quello per la mancata maternità, e i successi. Vuoi vedere? Abbonati ae consulta il ricco catalogo, una produzione che guarda al futuro Lavedrà la regia di Daniele Luchetti e sarà scritta da Cristiana Farina con ...