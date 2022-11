Borsa | Milano in cauto ribasso - 0 | 2% | guarda a trimestrali

Le trimestrali sono il principale driver della seduta di Piazza Affari, che premia le società che hanno archiviato i conti migliori e penalizza chi ha deluso le attese. Il Ftse Mib cede lo 0,26% a 23.dioggi 8 novembre: il Ftse Mib parte in calo, come le principali piazze europee. Tutte le Borse oggi guardano gli Usa con le importanti elezioni di metà mandato. Tuttavia, l'Europa e l'...Partenza debole per le borse europee, in apertura Londra segna -0,6%, Parigi-0,7%, Francoforte-0,3%, Milano-0,43%, poi vira in positivo e alle 930 segna +0,39%. Avvio in leggero calo per lo spread Btp ...Le trimestrali sono il principale driver della seduta di Piazza Affari, che premia le società che hanno archiviato i conti migliori e penalizza chi ha deluso le attese. Il Ftse Mib cede lo 0,26% a 23.