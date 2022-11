Biasin | “Napoli non ha difetti | non vince per caso è tutto meritato”

Serie A, nona giornata: ecco le assurdità Il 25% della Serie A è allenato dal Genoa di Gasp Firenze, i guai di Agnelli e altro dalla Serie A Suldi Spalletti I loro colleghi del, per ...Consapevolezza, serenità e tranquillità: queste sono le caratteristiche di questoe questa è una cosa incredibile" , così Fabriziosulnel corso di 'Pressing' in onda sui canali ...Televomero – Biasin: “Napoli non vince per caso, lo merita. Al momento non trovo difetti a questa squadra”. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto alla trasmissione ‘Il Bello Del Calcio ...Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’ ...