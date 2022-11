Autostrada A1 | 56enne muore nell’auto contro un camion Sua moglie ricoverata a Careggi in codice rosso

(Di martedì 8 novembre 2022) Tamponamento auto-al bivio fra l'A11 Firenze-Mare e il casello di Scandicci. Un uomo di 56 anni, fiorentino, è morto, mentre sua, 55 anni, è rimasta ferita in modo grave. Da quanto spiegato da Autostrade per l'Italia, nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e l'auto sulla quale viaggiavano marito eL'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, gravissimo incidente lungo l'A1: morto un, grave la moglie Incidente mortale all'alba di questa mattina, martedì 8 novembre , sull'A1 tra il bivio con la A11 ...... Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Firenze Nord o Firenze Ovest, seguire la Fi - Pi - Li e rientrare ina Firenze Scandicci. In base a una prima ricostruzione il...Incidente mortale lungo l'autostrada A1: un cinquantaseienne perde la vita. Al momento si registrano 9km di coda ...Tamponamento auto-camion al bivio fra l'A11 Firenze-Mare e il casello di Scandicci. Un uomo di 56 anni, fiorentino, è morto, mentre sua moglie, 55 anni, è rimasta ferita in modo grave. Da quanto spieg ...