Anish Kapoor mostra d’arte Un viaggio introspettivo

(Di martedì 8 novembre 2022) Le mostre di arte contemporanea, concettualmente, sono ostiche alla maggior parte delle persone. Trovarsi davanti a un taglio su un muro, a una macchia su una tela o a una scultura articolata dove il visitatore cerca il punto di vista dell’autore per coglierne l’essenza è una sfida che non tutti si sentono di cogliere. Cambiando l’approccio, non volendo analizzare l’opera esclusivamente secondo parametri estetici classici ma lasciando che l’opera susciti emozioni nel nostro io più profondo l’arte contemporanea diventa unall’interno di noi stessi. Così è successo a molti visitando ladi Anishpresso la Galleria dell’Accademia e Palazzo Manfrin. Due sedi prestigiose per unacurata dallo storico dell’arte Taco Dibbits, Direttore del Rijksmuseum di Amsterdam. Anish...