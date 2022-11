Alvino | “Napoli vince | anche contro chi pratica calcio vergognoso”

(Di martedì 8 novembre 2022) Ill’Empoli 2-0: decisivi i gol di Lozano e Zielinski,la squadra toscana chiusa a riccio in difesa. Carlocommenta-Empoli sui social e scrive: “10 è il voto per ilcome 10 sono le vittorie consecutive in campionato. Per la lode, prima dellasosta, aspettiamo sabato. La grandezza di questa squadra è la capacità di saperre in tanti modi, sempre e comunque,chiunanti“. Zanetti: “Alè stato concesso un rigorino…” Il riferimento diè sicuramente alche Paolo Zanetti ha voluto giocare allo stadio Maradona. Il ...

