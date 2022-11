Alex Britti in lutto | se ne va un pezzo di storia della sua vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Notizia terribile per. Unha colpito il cantante, che ha subito reagito con un post nostalgico e struggente dedicato a chi non è più tra noi. Una morte prematura, che ha angosciato non solo l’artista ma tantissima altra gente che lo aveva conosciuto, apprezzandone lati umani e professionali. Infatti, come ricordato da Repubblica, non solo era una persona super in gamba per quanto riguarda il profilo lavorativo, ma anche un uomo straordinario e simpatico, che era sempre in grado di allietare le giornate di tutti. E perquestoè un durissimo colpo da assorbire. Questo il ricordo di Repubblica: “Aveva le doti naturali del comico, di quelli in grado di dire una battuta senza ridere, di prendere ogni situazione, anche quella più complicata e caotica, ...