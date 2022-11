Wta Finals Fort Worth 2022 | Garcia è la prima finalista | Sakkari battuta in due set

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) E’ una ritrovata Carolinelaalle Wtadi. Negli Stati Uniti la tennista francese, reduce da una stagione davvero positiva in cui è tornata a vincere tanto e a competere su tutte le superfici, ha spazzato via in due set col punteggio di 6-3 6-2 la greca Maria, conquistando un posto in finale contro una tra Swiatek e Sabalenka che giocheranno nella notte. La numero sei al mondo parte bene nel primo set strappando peril servizio all’avversaria, anche se la greca è subito pronta a trovare l’immediato controbreak. La svolta è nel game successivo, il sesto: c’è il secondo break di fila dellache a questo punto cresce di tanto al servizio e non sbaglia ...