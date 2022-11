TV PLAY | Addio inevitabile all’Inter | l’agente dice tutto

CalcioMercato.it

...dell'evento ha parlato ai microfoni di Marco Giordano per Calciomercato.it in onda su Tv: "Mi ... Pimenta non si sbilancia: l'a Juve e Inter è rimandato Stefan de Vrij ©LaPressePimenta viene ...Le dichiarazioni del noto agente non lasciano più dubbi in merito al desiderio dei nerazzurri e dello stesso calciatoreA margine della ventesima edizione del Golden Boy Award, Giacomo Petralito, è ... TV PLAY | Pimenta non risolve l’enigma: “Addio a Juve e Inter Ci penseremo più avanti” Le dichiarazioni del noto agente non lasciano più dubbi in merito al desiderio dei nerazzurri e dello stesso calciatore A margine della ventesima edizione del Golden Boy Award, Giacomo Petralito, è in ...Francesco Bagnaia è il campione del mondo MotoGP 2022: dopo il trionfo di Valencia la festa mano nella mano con la fidanzata e la gioia per il successo della sua Juve nel derby d'Italia ...