Tennis | Simone Tartarini | “Musetti ha pensato che Djokovic fosse invulnerabile | già dopo 2 game In Coppa Davis vuole dare un contributo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ancora tanto lavoro da fare. Valigie fatte e si lascia Parigi con quale stato d’animo? Lorenzoha emozioni contrastanti per come è andata nel Masters1000 della capitale francese: da un lato la soddisfazione di essersi spinto a un livello molto alto; dall’altro l’amarezza per la sconfitta contro Novak. Una dura lezione subìta contro il serbo che, ancor più con il, ha devastato mentalmente il carrarino. Lorenzo aveva voglia di giocare contro il balcanico, ricordando soprattutto quello splendido incrocio negli ottavi di finale del Roland Garros dell’anno passato. La vittoria contro Casper Ruud gli aveva fatto credere che sarebbe stato in grado di giocarsela allo stesso livello contro Novak. Le cose non sono andate così, ma perchèalla fine è come se non avesse giocato contro il campione ...