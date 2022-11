Tennis | Lorenzo Musetti | “Sarà difficile | ma avrò un occhio di riguardo per la Coppa Davis Voglio chiudere la stagione con il botto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo la delusione per la sconfitta rimediata ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy per mano di Novak Djokovic, perè subito tempo di azzerare tutto e concentrarsi sulle Next Gen ATP Finals, torneo dove parte come favorito principale visto il forfait di Holger Rune. Il classe 2002, originario di Carrara, alla vigilia dell’esordio nella competizione contro Chun Hsin Tseng ha presentato le prossime sfide che lo attendono in questo finale di. Ecco i tratti salienti dell’intervista dell’azzurro rilasciata ai microfoni di SkySport, ritornando innanzitutto sul match con Djokovic: “La delusione rimane, soprattutto per non essermi espresso nella mia performance migliore, ma a freddo c’è da dare atto a un grande Djokovic. Alla fine però resta anche la gioia per aver raggiunto il mio primo quarto in un ...