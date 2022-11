Calciomercato.com

A proposito di: adesso la Fiorentina in casa, il Torino fuori e soprattutto il Lecce, rappresentano tre scontri da cui necessariamente prendere 4 o 5 punti, se si vuole provare a issare la ...... qui le dimostrazioni ) o 'Preferiva Alvarez a Fernandes' (altra scemenza, me ne ero occupato in passato in questoma neppure iconvincono le teste più dure). La nuova leggenda ... Sampmania: numeri, linguaggio del corpo e narrazione | Serie A Non era il caso di esaltarsi eccessivamente dopo Ascoli e Cremonese, non ha senso neppure farlo ora, post sculacciata di Milano. Ve lo avevo detto. Troppa Inter, troppo forti i nerazzurri anche per un ...