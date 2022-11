Roma | attivisti bloccano il Gra ancora | ' No gas | no carbone' Arriva la polizia e identifica 15 persone

(Di lunedì 7 novembre 2022) Gra didi nuovo bloccato.caso e proteste per il blocco stradale questa mattina da parte deglidi Ultima Generazione : intorno alle 8.30 una decina di cittadine e cittadini del ...

Gra didi nuovo bloccato. Ancora caso e proteste per il blocco stradale questa mattina da parte deglidi Ultima Generazione : intorno alle 8.30 una decina di cittadine e cittadini del gruppo ...Una decina didel gruppo Ultima Generazione ha bloccato nuovamente il traffico del Grande Raccordo Anulare di, nei pressi dell'uscita 1. Scesi in strada alle 8:25, si sono seduti sull'asfalto ...Mattinata di passione nel quadrante sud ovest di Roma, dove un incidente stradale su via Isacco Newton ha paralizzato il traffico, con code chilometriche ...L'azione questa mattina rivendicata dal gruppo 'Osa'. Gli studenti contestano il clima repressivo e la mancanza di spazi e materiali ...