Quiet firing | l’83% di chi lavora ha sperimentato un “licenziamento silenzioso”

Vanity Fair Italia

... si è diffuso viralmente sui social media, la rete ha coniato un nuovo termine per un altra pratica, ugualmente passiva e aggressiva, e che sta generando molto buzz: il "", ovvero il ...In the Snigirev sector of the front, all is relatively: the Russian armed forces periodically attack Ukrainianpositions and interrupt counter - offensive attempts. A Kiev observation ... Dopo il quite quitting arriva il «quiet firing», ecco che cosa è il licenziamento silenzioso Quiet quitting has become a big buzzword, so much so that it was named one of Collins Dictionary's words of the year (beaten by permacrisis). But is it actually a particularly new concept And how ...