Nick Carter | le lacrime sul palco dopo la morte del fratello Aaron

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il cantante dei Backstreet Boys, reduce dal grave lutto, si è commosso durante il concerto di Londra, abbracciato calorosamente dagli altri componenti della band: «A volte vogliamo incolpare qualcuno per una perdita», ha scritto su Instagram. «Ma la verità è che la dipendenza e la malattia mentale sono i veri cattivi»

Aaron e Nick Carter. Non a caso nel 2006 i fratelli comparirono in un reality show House of Carters, trasmesso negli Stati Uniti, che raccontava la loro vita nella stessa casa. I fratelli quando Aaron accusò il fratello di aver subito abusi da parte sua e da parte della sorella, suscitando la dura smentita da parte del rappresentante legale di Nick Carter. Il cantante dei Backstreet Boys, reduce dal grave lutto, si è commosso durante il concerto di Londra, abbracciato calorosamente dagli altri componenti della band: «A volte vogliamo incolpare qualcuno