NASCAR Cup Series | Logano concede il bis inaugurando l’era delle ‘Next Gen’

(Di lunedì 7 novembre 2022) Joeyha vinto laCup2022. Il #22 di Penske trionfa per la seconda volta in carrieraufficialmente, vetture per certi versi storiche che hanno proiettato la nota serie statunitense in una nuova era. Ford torna a primeggiare, il 32enne nativo di Middletown (Connecticut) riporta Penske sul tetto della Cupa distanza di quattro anni dall’ultima affermazione all’Homestead-Miami Speedway. Roger Penske svetta ancora a pochi mesi dalla gioia dell’australiano Will Power nell’IndyCar. Sono stati quattro gli acuti in questo campionato da parte dell’americano, solamente due le affermazioni all’interno dei Playoffs. Il campione 2018 ha in ogni caso meritato il ...