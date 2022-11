Monza | Stefano Sensi verrà operato nei prossimi giorni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Brutte notizie per il, che come già determinato dopo una prima diagnosi, perderàper diversi mesi. Il centrocampista della formazione brianzola sarà sottoposto neiad un intervento chirurgico per ridurre la frattura malleolo-peroneale rimediata ieri nel match contro il Verona. E’ stata la stessa società biancorossa a comunicarlo tramite una nota ufficiale. SportFace.

Il centrocampista delSensi sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico per la riduzione della frattura malleolo - peroneale rimediata ieri, nel finale della partita vinta dai brianzoli contro ..., il comunicato ufficiale su Sensi Sensi © LaPresse'ACcomunica che, in seguito all'infortunio occorso ieri,Sensi verrà nei prossimi giorni sottoposto a intervento di riduzione ...Brutte notizie per il Monza, che come già determinato dopo una prima diagnosi, perderà Stefano Sensi per diversi mesi. Il centrocampista della formazione brianzola sarà sottoposto nei prossimi giorni ...Operazione ufficiale e tre mesi di stop: salta anche l’Inter dopo la sosta per il Mondiale. Il comunicato del club È arrivato il comunicato ufficiale del club all’indomani del brutto infortunio accusa ...