Kvaratskhelia tornerà contro l’Empoli? La decisione del Napoli!

(Di lunedì 7 novembre 2022) Khvichaancora ai box: dopo l’infortunio rimediato nella giornata di venerdì, il georgiano salterà anche la sfida di martedì alle 18.30. In base a quanto riportato da Sky Sport, le condizioni del classe 2001 migliorano ma non abbastanza per tornare tra i convocati. Stamattina Kvara si è sottoposto a nuove terapie e a lavoro specifico alla schiena. L’obiettivo è tornare tra gli arruolabili per l’ultimo match prima della sosta Mondiale, in programma sabato alle 15 al “Maradona”l’Udinese, ma tutto dipenderà dall’andamento della lombalgia acuta. In assenza del georgiano, Spalletti studia le possibili alternative: Raspadori sembra in vantaggio su Elmas, ma il macedone scalpita dopo il gol all’Atalanta.