Iran | Nasrin Ghadri uccisa a manganellate | un’altra Mahsa Amini vittima della repressione

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non esiste una risposta valida alla sua morte. Nemmeno cercandola in quella branca del sapere a cui aveva dedicato la propria vita, lei, dottoranda in filosofia a Teheran., 35 anni, è morta sabato, dopo essere stata brutalmente picchiata con i manganelli dalle forze di sicurezza durante le proteste del giorno precedente.. L’ennesimadi unadurissima, l’ennesimain nomequale ancheera scesa in strada per manifestare, per gridare contr il pugno di ferro e sangue con cui il governoiano detta il proprio potere sul popolo. E sulle donne, in particolare. Una manifestante a Parigi tiene in mano un ritratto dell’iana...