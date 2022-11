Caos Ginnastica | Malagò tuona | “Chi ha sbagliato pagherà”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il caso non si sgonfia Denunce, abusi, accuse e commissarimento. In pochi giorni è crollato il mondo dellaritmica. Ha così parlato Giovanni, numero uno del Coni. Necessario il suo intervento dopo aver tenuto, settimana scorsa, un vertice con il Ministro dello Sport e dei Giovani Abodi e il numero uno di Feder, Gherardo Tecchi. A Repubblica,ha detto. Sono rimasto molto colpito, ovviamente. Dopodiché occorre anche pensare che stiamo parlando di un movimento che ha 150 mila iscritti e 500 mila praticanti, per altro in grandissima maggioranza bambine. Bisogna capire, una volta accertati i casi – perché, ricordiamolo, ancora nessun giudice si è espresso – la reale dimensione del fenomeno. Lapiù di altri sport ha nella questione del peso, uno dei suoi aspetti ...

Se so che per essere Farfalla devo rispettare certi canoni e ho la forza di farlo bene, altrimenti posso farea livelli più bassi con soddisfazione. Il punto è se questo tema viene ...Farfalle nel: rimossa Manuela Maccarani L'accademia di Desio, la più importante d'Italia per quando riguarda laritmica, è stata commissariata da Federginnastica. A scatenare tutto ...La ginnastica ritmica è stata travolta da giorni da uno scandalo senza precedenti, almeno in Italia. Denunce di ginnaste vittime di violenze psicologiche e abusi che hanno spesso portato le atlete a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...