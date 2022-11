Brusciano | 40enne ferito a colpi di pistola | si indaga

Rapina violenta Roma, aggredisce due uomini a bottigliate: arrestato per tentato omicidioUn uomo ferito in quello che sembra un agguato nel Napoletano. Ieri sera i carabinieri, a, sono intervenuti in via Borsellino, all'interno del complesso popolare detto 'della 219' dove erano stati esplosi da qualcuno 6 colpi di arma da fuoco. Tre di questi hanno colpito alla ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Ferito a colpi di pistola a Brusciano: 40enne gambizzato in ospedale. Sul caso sono immediatamente partite le indagini dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che stanno cercando di ...