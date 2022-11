“Agevolare lo sbarco dei migranti è un dovere morale e legale”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “In base alle norme internazionali ogni sforzo dev’essere fatto per assicurare che il tempo di permanenza sul navi deisia ridotto al minimo”. È quanto ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, in merito alle navi delle Ong che si trovano al largo delle coste italiane. La Commissione Ue interviene sull’emergenzainvitando l’Italia a ridurre al massimo il tempo di permanenza in mare dei naufraghi “Tre navi si trovano nelle acque territoriali dell’Italia e accogliamo con favore il fatto che ieri sera verso le 10 siano stati fatti sbarcare circa 500, con l’Italia che ha permesso lodelle persone vulnerabili. La Commissione non è responsabile di coordinamento operazioni in mare née di scegliere il porto di. Ma voglio reiterare che esiste ...

"Ogni caso è diverso - ha evidenziato - ma incoraggiamo tutte le autorità a collaborare in modo dalo"."Ogni caso è diverso - ha evidenziato - ma incoraggiamo tutte le autorità a collaborare in modo dalo". "Stiamo seguendo la situazione" delle navi di migranti in Italia "molto da ...La Ue ha ribadito che vi è il "dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali" ...