Vigevano | bambina di 4 anni veglia la madre morta per diverse ore pensando stesse dormendo

(Di domenica 6 novembre 2022) Pensava che la mamma dormisse e non voleva che nessuno la disturbasse, ma la donna era. Unadi 4hato per ore laprima – come racconta La Provincia pavese – dell’arrivo della zia, preoccupata perché la sorella non rispondeva al telefono. La mamma, una 40enne di origine albanese, è stata stroncata da un attacco cardiaco probabilmente durante la notte, nel sonno, mentre dormiva con la piccola nel loro appartamento di(Pavia). Quando la sorella è arrivata a casa ha visto il corpo steso nel letto e si è subito resa conto di quello che era successo. Ha preso lain braccio e l’ha portata via. Poi è stato chiesto l’intervento del personale medico e dei carabinieri, che non hanno trovato nulla che facesse pensare a una morte ...