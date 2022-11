Torre dei Caduti | Sgarbi | “Il busto di Locatelli sia spostato in un luogo pertinente”

(Di domenica 6 novembre 2022) Bergamo. Dopo importanti lavori di pulitura e di restauro ha riaperto al pubblico in questi giorni ladei. E subito sono decollate le polemiche. Oltre a quella di natura estetica, che ha a che fare col colore scuro delle lancette e dei numeri dell’orologio – con Palafrizzoni che difende l’autenticità della restituzione – ce n’è un’altra più spinosa, di natura ideologica. Si tratta della presenza delin onore di Antonioal primo piano dellanel sacrario deidella Grande Guerra. Eseguito dallo scultore Giovanni Avogadri, acquistato dal Comune di Bergamo nel ’36 e conservato nella casa Littoria fino alla liberazione, ilè stato collocato nelladeinell’immediato dopoguerra. E, ...

