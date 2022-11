Panthera Virus e Nehellenia si lamentano del montaggio di Drag Race | “Ho pianto tre giorni”

Biccy

Un pomeriggio ricco di gossip per gli amanti di Drag Race Italia dato che oggi, Nehellenia, Aura Eterna, La Petite Noire e Gioffrè hanno realizzato tutte insieme una diretta su Instagram. >>> Le Offerte lampo di Quando un utente ha scritto come commento: ' Io ...Il drama a Drag Race Italia non è mai mancato ed anche questa edizione ha avuto il suo con protagoniste Obama e. Ma se l'anno scorso abbiamo assistito alla furia Enorma Jean che non voleva essere paragonata a quelle sceme (cit.), quest'anno tutto è esploso per colpa di una coniugazione di un ... Panthera Virus e Obama, la lite surreale su una coniugazione sbagliata Sarà proprio questa lei, Obama, a scatenare un fake drama con una lite insensata contro Panthera Virus che nessuno in werk room, tanto meno la diretta interessata, riesce a spiegarsi. Come si vedrà a ...Il programma di Discovery+ continua a raccontare il viaggio delle queen che si sfidano per la corona. Tra sorprese, nuovi ospiti e rivelazioni ...