Nesta | “Kalulu è il calciatore che mi ha sorpreso di più | è un difensore vero”

...francese si sta confermando ad altissimi livelli anche nel corso di questa stagione "sta ... Dichiarazioni firmate Alessandro, dall'alto del proprio palmarès e della propria classe, che l'...Queste le parole di Alessandro, ex difensore di Milan e Lazio, ai microfoni di Dazn: "Quandoera arrivato in rossonero era un difensore normalissimo, la sua crescita è stata ...Tornato protagonista in Italia grazie alla vittoria dello scudetto durante la scorsa stagione, dopo il lunghissimo testa a testa con l'Inter fino ...Kalulu Milan: il giovane difensore francese si sta confermando ad altissimi livelli anche nel corso di questa stagione ...