Milan-Atalanta Primavera 3-0 | fine primo tempo | LIVE NEWS

(Di domenica 6 novembre 2022) Appuntamento alle ore 11 per la sfida travalida per l'undicesima giornata del campionato1 TimVision

L'arretra a otto lunghezze, rimane ilalle spalle degli azzurri, ma a debita distanza. In campo sette reduci dalla battaglia di Anfield. Le novità sono Juan Jesus, Zielinski, Lozano ...Campionato Serie A: partite, orari e ultime news Probabili formazioni -- Napoli -- Spezia News - Allegri e il tridente dei sogni - Roma - Lazio, l'incubo del gol L'intervista - ...47' Calcia Alesi dalla sinistra, conclusione sull'esterno della rete. 45' Inizia la ripresa. Prima metà di gara a senso unico tra Milan e Atalante. Rossoneri a ...Una bella vittoria in campo, meno bella invece è stata la serata di tanti tifosi napoletani presenti ieri sera al Gewiss Stadium. I tifosi azzurri hanno dovuto sopportare per larga parte ...