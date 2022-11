Kaio Jorge via in uno scambio | trattativa lampo | un sogno si avvera

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 6 novembre 2022)ha messo in mostra il suo talento in poche occasioni, con il brasiliano che ora sembra essere perfetto per unounico. In questo scampolo di stagione la Juventus sta cercando sempre di più di lanciare tutti i suoi migliori giovani, ma purtroppoè ancora reduce dal suo grave infortunio, per questo motivo non sta riuscendo ad avere la grande occasione che per un anno intero ha pazientemente aspettato. Ansa FotoQuando si acquista un giocatore di nemmeno 20 anni dal Brasile bisogna essere bravi e intelligente potergli dare il tempo giusto per poter crescere e maturare.in questo momento sicuramente uno dei grandissimi rimpianti della Juventus, perché il sudamericano con la maglia del Santos aveva dimostrato di poter essere un sicuro ...