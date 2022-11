I “Satanelli” aspettando “gagliardetti d’Italia”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 6 novembre 2022) IC’era una volta il Foggia Incedit la squadra voluta dal Presidente Rosa Rosa che negli anni sessanta, grazie anche al geniale “mago” Oronzo Pugliese, infiammò i cuori dei tanti appassionati foggiani. La squadra si formò nel 1957 quando venne assorbita dal Foggia per divenire U.S. Foggia & Incedit appellativo che voleva ricordare la squadra aziendale di proprietà del Presidente Domenico Rosa Rosa a capo di una florida azienda cartaria foggiana la Industria Cellulosail cui acronimo rimarrà negli anni non solo sportivi come Incedit. L’ascesa dei “” fu appassionante e tale dai risalire dalla C fino alla serie A. L’acme di questa travolgente ascesa fu la vittoria ottenuta allo stadio Zaccheria ai danni dell’Inter campione del mondo. Il gagliardetto in uso dalla fusione tra le due compagini era privo di ...