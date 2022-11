I missili della Russia continuano a devastare il territorio ucraino | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 novembre 2022) Non si ferma la guerra traed Ucraina e arrivano nuovi razzi sulnazione guidata da Volodymyr Zelensky. Un attaccostico notturno è stato effettuato su Zaporizhzhia: i russi hanno bombardato un edificio commerciale distruggendolo ed una persona è morta. Dagli attacchi è scaturito un incendio in uno dei quartieri residenzialicittà. Inoltre le Forze armate ucraine su Facebook hanno fatto sapere di aver respinto nelle ultime 24 ore le offensive dell'esercito di Mosca vicino a 14 insediamenti nelle quattro regioni annesse alla. Tra le località colpite Bakhmut, con pesanti danni come testimoniano video circolati online.