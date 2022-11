Curling | sconfitta ai quarti per l’Italia nei tornei in Svizzera ed Estonia

(Di domenica 6 novembre 2022)peraidi finali nel weekend ditraed. Team Retornaz e Team Constantini infatti ko ad un passo dalle semifinali. Ecco le parole del direttore tecnico delle Nazionali Claudio Pescia: “Siamo arrivati ai playoff con un po’ di stanchezza mentale ed è mancata la precisione necessaria. La qualificazione allungata con partite in tarda serata impedisce un buon recupero e senza dubbio abbiamo pagato anche la lunga trasferta in Canada e i due importantiingiocati a stretto giro. Abbiamo comunque fatto un bel percorso con ottimi risultati e grande regolarità. Ora serve un piccolo stacco per recuperare freschezza, energie fisiche e nervose in vista degli Europei. Dal 14 novembre faremo un raduno ...

NORTH BAY ( Canada ). Non è andata esattamente come sperato la partecipazione della TrentinoCembra alla prima tappa del Grand Slam , svoltasi a North Bay in Canada dal 4 al 9 ......... prime importanti indicazioni per le Nazionali italiane dial via della stagione 2022 - 23 . dopo laall'extra end per 7 - 6 contro le svizzere del team Jaeggi, infilando altri due ...Sconfitta per l'Italia ai quarti di finali nel weekend di Curling tra Svizzera ed Estonia. Team Retornaz e Team Constantini infatti ko ad un passo dalle semifinali.Curling: in Svezia arriva un altro gran risultato per le ampezzane, con una rimonta strepitosa nella finale valevole per il podio.