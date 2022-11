Atalantamania | la prestazione conta più del risultato | l’EuroDea è tornata | Inter avvisata!

Calciomercato.com

L'obiettivo stagionale, tornare in Europa , si potrà raggiungere solo con un'altra mentalità e tutt'altra: più brillante, meno macchinosa, più propositiva. Zapata, pur muovendosi in area, ...MURIEL RINATO - Dopo lasvogliata e inconcludente anti Verona, Lucho è tornato in un'altra veste. Quella del ballerino che si diverte in area piccola e fa divertire i tifosi assiepati al ... Atalantamania, media da scudetto senza cinque titolari, ed è pure in crescita: cosa diventerà