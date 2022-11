Stadio Milano | Berlusconi | “No ad abbattimento San Siro”

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – “In relazione alla questione del progetto didelloSandi, mi unisco al coro di protesta di esponenti della cultura, rappresentanti delle istituzioni, tifosi, semplici cittadini”. Lo scrive sui social Silvio.”Lo, con i suoi 70 anni di vita, dovrebbe essere tutelato e protetto; è parte della storia die della storia del calcio italiano. Abbatterlo significherebbe privare la città di un monumento, di un suo simbolo, di un suo elemento identificativo in Italia e nel mondo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

