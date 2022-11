Si arrampica sul balcone al secondo piano per entrare in casa dell' ex moglie | ma precipita e muore sul colpo

Prova a entrare in casa dell'ex moglie arrampicandosibalcone al secondo piano, ma scivola e finisce su una tettoia, morendocolpo. La vittima è Domenico Aiello, 62enne di Boscoreale ( Napoli ). Aveva provato a intrufolarsi in casa, dopo aver avuto il divieto di avvicinamento alla donna . Ma è finita nel peggiore dei ...Cosa ci fa quella donnatetto della chiesa degli Scalzi in ristrutturazione Veste un abito di ... Crispo sipiù veloce che può sulle impalcature. A ostacolargli la strada il materiale ...Prova a entrare in casa dell'ex moglie arrampicandosi sul balcone al secondo piano, ma scivola e finisce su una tettoia, morendo sul colpo. La vittima ...Non era rientrato da un’uscita su monti di casa, verso la cima del Magerstein ad Antholz Jonas, ed i famigliari avevano subito dato l’allarme. Purtroppo per il giovanissimo climber non c’era già più n ...