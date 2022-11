Globalist.it

...questo non è un precedente pericoloso Non sta scritto da nessuna parte - risponde Sergio, ... Immagino una Meloni, un, un Salvini, un Tajani o qualsiasi altro retequattrista davanti ......questo non è un precedente pericoloso Non sta scritto da nessuna parte - risponde Sergio, ... Immagino una Meloni, un, un Salvini, un Tajani o qualsiasi altro retequattrista davanti ... Scandura: “Piantedosi e Meloni contro le sole Ong ignorando le leggi internazionali sul mare” Il ministro dell'Interno Piantedosi: "Se sono su imbarcazioni straniere si può vietare lo sbarco in Italia". Ma i numeri mostrano che dei 79.000 arrivati nel 2022, quelli salvati dalle navi umanitarie ...