Ritrovato l’elicottero scomparso in Puglia con a bordo 7 persone | nessun sopravvissuto

(Di sabato 5 novembre 2022) È stato individuato dall’altoA109 di cui si era perso il contatto mentre era in volo tra le isole Tremiti e Foggia. Il mezzo aveva perso i contatti radio ed eradal radar attorno alle 10.40 di stamane tra Apricena e San Severo sul basso Gargano, zona dove era in corso un temporale. Adel velivolo, precipitato proprio in una zona campestre di Apricena, frazione di Castel Pagano, c’erano cinque(tra cui una 13enne) e due piloti. Il bilancio è tragico: non ci sono sopravvissuti. Le squadre dei Vigili del Fuoco si sono avvicinate via terra al relitto. Le vittime sono cinque: quattro turisti sloveni, tutti componenti di una stessa famiglia, ovvero Bostjan Rigler (54 anni), Jon Rigler (44 anni), MatejaCurk Rigler (44 anni), Liza Rigler (13 anni) e Maurizio De Girolamo (64 anni), ...