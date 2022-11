Napoli | niente cessione ad arabi o sceicchi Luigi De Laurentiis | “Venderemo il Bari con la promozione in Serie A”

Kvicha ora potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di cambiare casa e di spostarsi da Cuma, vicino al centro sportivo di Castel Volturno, a un'abitazione al centro diBergamo, ...I dubbi per i prossimi match approfondimento, ritrovata l'auto rubata a Kvaratskhelia Da valutare se Kvaratskhelia riuscirà a recuperare per il turno infrasettimanale (- Empoli martedì ...Con una definizione del gioco di Gasperini, Spalletti anticipa i contenuti del match di Bergamo, la partita che può permettergli di allungare ...StampaL’effetto Lazio non si è fatto sentire sulla prevendita di Salernitana-Cremonese: l’ultimo report comunicato, nella serata di ieri, dalla società granata fa capire che anche oggi pomeriggio il s ...