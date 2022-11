Napoli | Giuntoli | ' Kim? Due cose mi hanno colpito Va ringraziato Spalletti'

Il direttore sportivo delCristianoha parlato a Dazn pochi minuti prima della partita di campionato contro l' Atalanta : il dirigente degli azzurri si è espresso su Kim Min - Jae e sulla crescita della rosa a ...Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato prima del match contro l'Atalanta. Le dichiarazioni Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del ...Giuntoli: "Kim Siamo andati decisi su di lui in estate" "La rosa più ampia ha sicuramente aumentato la competitività della rosa e l'intensità degli allenamenti - ha spiegato il dirigente dei ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Atalanta-Napoli. Di seguito quanto raccolto e sintetizzato per i lettor di Corriere Azzurro. “L’Atalanta non ...